シリーズ累計60万部超のガールズクラフトシリーズより、『レジンでつくるときめき文具』（Gakken）が5月1日に発売される。きょう19日より予約販売が開始された。【画像】20個のぷっくりシールがつくれる！今、小学生の間で大人気の「ぷっくりシール」と「シール帳」が手作りできるクラフトキット。UVライト不要のレジンをまぜてシリコン型に入れるだけで、透明感たっぷりのキラキラ文具が完成する。「ゆめいろシール帳」は