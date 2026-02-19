◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第5クール1日目(19日、那覇)巨人の1軍キャンプは第5クールがスタート。オープン戦も目前に控え、個々の調整が続いています。午後の練習では、キャッチャー陣が集まってスライディングをくり返す場面も。グラウンドの端にシートを広げ、タッチをかいくぐりながら滑り込む流れをくり返します。甲斐拓也選手は勢いあまって転がってしまう様子や、山瀬慎之助選手はクロールするようなジェスチャーを見