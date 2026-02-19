金子国土交通大臣がきょう、東京・日本橋で建設工事が進む、日本最大の木造ビルを視察しました。金子国土交通大臣がきょう視察したのは、東京・日本橋に建設中の地上18階建て、高さ84メートルの日本最大の木造オフィスビルです。使用する木材は1100立方メートルで、一般的な木造住宅およそ50軒分に相当。建設の際の二酸化炭素の排出量は、同じ規模の鉄骨造りのビルに比べて30％削減できるということです。建設分野では、工事の際や