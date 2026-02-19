新築、中古ともに高止まりするマンション価格。首都圏の新築マンションは9か月連続の値上がりとなりました。民間の調査会社、不動産経済研究所によりますと、今年1月に1都3県で販売された新築マンションの1戸あたりの平均価格は8383万円となりました。去年の同じ月より14.2%高く、9か月連続の値上がりです。建設資材費や人件費の高騰が続いていることに加え、全体のうち、単価が高い東京23区などのマンションの割合が増えたことが