【ソウル共同】韓国のソウル中央地裁は、戒厳令に関与した罪に問われた前国防相の金龍顕被告に懲役30年、前警察庁長官の趙志浩被告に懲役12年の判決を言い渡した。求刑は金被告が無期懲役、趙被告が懲役20年だった。