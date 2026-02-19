19日のボートレース大村「にっぽん未来プロジェクト競走in大村2nd」初日1Rで池本輝明（59＝広島）がインから逃げ切って1着。通算2000勝を達成した。史上195人目。1986年11月20日宮島でデビューしてから9922戦目。2007年2月13日の児島中国地区選手権でG1制覇がある。▼池本輝明うれしいですね。最初は2000勝できると思わなかったけど、選手を続けてきて何となく見えてきたので達成できて良かった。最後は時間がかかりまし