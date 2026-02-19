米軍機墜落事故を想定した訓練で、負傷者を搬送する救急当局者。奥は消火訓練で放水を受ける米軍機＝19日午前、沖縄県浦添市沖縄県浦添市の米軍牧港補給地区で19日、基地外での米軍機墜落事故を想定した日米合同の訓練が実施された。2004年に沖縄国際大（宜野湾市）で起きた米軍ヘリコプター墜落事故を受け策定されたガイドラインに基づき、県警が規制線を張った。事故機の消火活動や、負傷者の搬送などの手順も確認した。訓練