フィギュアスケーターの高橋大輔（39）が19日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組について語った。番組のオープニングで「りくりゅう」の金メダル獲得について取り上げると、高橋は「快挙ですよ」と拍手。「本当に見ても泣けますね、あの演技。解説で高橋成美ちゃんが『宇