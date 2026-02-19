2月8日投開票の衆院選挙で、自民党は衆院総議席数の3分の2を超える、316議席を獲得した。「2月18日に特別国会が召集されましたが、議場では自民党議員ばかりが目立っていました。新人議員が66名もいて、名前を覚えるのが大変です」と国会担当記者は苦笑する。空前の勝利を収めた理由について、高市早苗首相の人気ばかりが語られているが、自民党内では「鈴木貴子広報本部長の功績が大きい」と言われている。「鈴木貴子衆院議員