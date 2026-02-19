「今回の空白域は（28）〜（30）。ケチャップ数字は、前回から引き続きの（15）です。最有力は空白域内にあり、昨年の10月17日から出ていない（28）。次いで（25）。こちらは昨年11月28日から出現がありません。この“ご無沙汰数字”2つを中心に見ます」（ロト探偵・工藤氏）キャリーオーバーは16億円超。大チャンスだ！【ロト7 第665回 2/20（金）＆ 第666回 2/27（金） 予想数字】・01 09 11 19 25 28 32・02 10 18 25 28 35 3