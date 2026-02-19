バンダイスピリッツは、『ウルトラマンゼアス』より「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月20日16時より予約を受け付ける。2026年7月発送予定。2026年7月発送予定「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」(8,800円)「S.H.Figuarts ウルトラマンゼアス」は、『ウルトラマンゼアス』劇場公開30周年を記念し、同作に登場する、Z95星雲・ピカリの国