ユニットコムは2月18日、対象ゲーミングPCを最大50,000円引きでラインナップする「怒涛のAMD祭」を開始した。実施期間は3月4日（水）16時59分まで。パソコン工房WEBサイトで「怒涛のAMD祭」開催中、対象ゲーミングPCが最大5万円引きにユニットコム指定のRyzenプロセッサやRadeonグラフィックスを搭載するBTOパソコンを対象に設定したキャンペーン施策で、なかでもRadeon RX 9060 XT 16GB 搭載モデルとRadeon RX 9060 搭載モデルは