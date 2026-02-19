ソフトバンク・川瀬晃内野手が１９日、宮崎キャンプの紅白戦で白組の１番・二塁で先発出場して、１点を追う５回２死一、二塁の第３打席に、津森から右翼席へ逆転３ランをぶち込んだ。山川、柳田のＳ組のスラッガー２人が今年初実戦でスタメンに名前を連ねる中で、今季のチーム１号はプロ通算２本塁打の２８歳だった。「忘れないでほしい」と二遊間のレギュラー争いに猛アピールした。囲み会見を行っている最中に小久保監督が通