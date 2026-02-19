リンクをコピーする

◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・ゲーリー・アントゥアン・ラッセル―同級１位・平岡アンディ（２月２１日＝日本時間２２日、米ラスベガス、Ｔ―モバイル・アリーナ）２１日（日本時間２２日）に米ラスベガスでＷＢＡ世界スーパーライト級王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（２９）＝米国＝に挑戦するＷＢＡ世界同級１位・平岡アンディ（２９）＝大橋＝が