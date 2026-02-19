丸亀市民会館（1月14日撮影） 香川県丸亀市が、2026年9月6日開館する丸亀市民会館（愛称:THEATREMAdo）の開館記念式典の概要を明らかにしました。 式典は関係者と一般公募で募った来場者ら1000人を招待して行います。 記録的な大ヒットとなった映画「国宝」で振り付け指導を務めた日本舞踊家の谷口裕和(ひろかず)さんが登場し、天下泰平や五穀豊穣を祈る「翁千歳三番叟（おきなせんざいさんばそう）」を披露するという