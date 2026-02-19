12・3非常戒厳関連内乱首謀などの容疑で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が1審で無期懲役を宣告された。ソウル中央地裁のチ・クィヨン部長判事は19日午後、ソウル中央地裁で開かれた公判でこのように宣告した。非常戒厳宣布から443日ぶりだ。これに先立ち内乱特検は先月13日に尹前大統領に法定最高刑である死刑を求刑していた。