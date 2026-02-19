島根県庁の食堂で、今月22日の「竹島〔日本が主張する独島（トクド）の名称〕の日」記念行事を前に「竹島カレー」が再び販売され、論議を呼んでいる。韓国誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は19日、ソーシャルメディア（SNS）を通じて「島根県庁の地下食堂で、今日と明日の2日間、竹島カレーを販売するという」とし、「独島に対する挑発を顕在化させたもの」と指摘した。「竹島の日」は、島根県が2005