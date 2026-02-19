韓国の尹錫悦前大統領が非常戒厳を宣言し内乱を首謀した罪に問われていた裁判で、韓国の裁判所は19日、無期懲役の判決を言い渡しました。韓国社会を大きな混乱に陥らせた尹前大統領による戒厳からおよそ1年3か月。大きな節目を迎えました。裁判所の前には尹氏の支持者が集まっていて、「ユン、アゲイン」などと声を上げています。裁判所は尹氏について「犯行を直接主導計画し謝罪する意志をみられない」と指摘しながら、「物理的な