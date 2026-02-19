職業体験型テーマパーク「キッザニア東京」で、産婦人科医の仕事が体験できる新たなパビリオンがオープンします。「キッザニア東京」で、20日から来月12日まで産婦人科医の仕事を体験できるイベントが始まるのを前に、その期間限定パビリオンが報道陣に公開されました。参加した子どもたちは妊婦への超音波検査や予防接種などを体験し、自身の写真と名前が入った“医師資格証”が手渡されました。体験した小学4年生「赤ちゃんとお