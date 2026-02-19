尹錫悦被告【ソウル共同】韓国のソウル中央地裁は19日、2024年12月に「非常戒厳」を宣言し、内乱首謀罪に問われた前大統領、尹錫悦被告（65）に無期懲役の判決を言い渡した。求刑は死刑だったが、回避した。尹被告は「戒厳令は大統領権限の行使で内乱ではない」として起訴内容を全面的に否認しており、控訴するとみられる。戒厳令は1987年の民主化以降では初めてで、国会に軍が突入する姿は国民に大きな衝撃を与えた。特別検察