ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子のデュアルモーグルで銀、モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が１９日、帰国し、東京・羽田空港で取材に応じた。到着ゲートでは約１５０人のファンによる出迎えを受け「なんであんなに多くの方が帰国することを知っているんだろうというのが率直な気持ちです」と困惑した様子で話した。銀、銅２つのメダルを首からかけて到着ゲートに出ると、約１