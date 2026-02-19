【ソウル＝藤原聖大】２０２４年１２月の戒厳令宣布を巡り、内乱を首謀した罪などに問われた韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領（６５）に対し、ソウル中央地裁は１９日、無期懲役（求刑・死刑）を言い渡した。尹氏は２４年１２月３日夜、「野党が国政をまひさせている」として戒厳令を宣布した。国会に軍や警察を投入するなどしたが、国会で解除を求める決議案が可決し、約６時間後に解除した。捜査を担当した特別検察