3連休は、低気圧が日本に暖かい空気を引き込むため、気温が上昇する。1500メートル上空の気温は、平年に比べて、九州でプラス6〜7℃、関東でプラス8度前後、北海道でプラス12℃以上となる見込みで、このため3連休の地上気温も連動して、おおむね4月並みの暖かさになりそうだ。3連休の予想最高気温（19日気象庁発表）21日（土） 22日（日）23日（祝）札幌 9℃10℃7℃青森 12℃16℃