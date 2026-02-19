演歌歌手の藤あや子が18日に自身のアメブロを更新。スイーツ作りが得意な孫が手作りしたというバスクチーズケーキを公開した。この日、藤は「スイーツ作りが得意なあっちゃんの手作り」と孫が作ったケーキの写真を披露。「まるでお店で購入したくらいいえそれ以上にめちゃくちゃ美味しいーーー」と大絶賛し「甘すぎずさっぱりしていてクッキー生地も香ばしくて最高でした」と味についてコメントした。また「ホールで作ったので冬美