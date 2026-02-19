レアル・ソシエダに所属するMF久保建英の復帰まで、「あと2週間は時間がかかる」ようだ。18日、スペイン紙『マルカ』が報じている。先月19日のラ・リーガ第20節バルセロナ戦で、重度の筋肉損傷を負った久保建英。負傷直後からの数日間は、日本で療養に努めた後、スビエタに戻った同選手の状態について、今月13日にペッレグリーノ・マタラッツォ監督は「まだ数週間の時間を必要としている」とした上で、「2週間から3週間、ある