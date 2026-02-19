タレントの北斗晶が18日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆が誕生日を迎えたことへの祝福と、長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛からバレンタインにもらった品についてつづった。この日、北斗は情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）への出演を報告し「本日もヒルナンデス生放送を見てくださった皆さんありがとうございました」とコメント。番組MCを務める南原が誕生