セルティックを率いるマーティン・オニール監督が、日本代表MF旗手怜央の復活に期待を寄せている。18日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。現在28歳の旗手は、2020年に順天堂大学から川崎フロンターレに加入。2022年1月にセルティックに完全移籍すると、2022−23シーズンは国内3冠、2023−24シーズンからは2年連続での国内2冠獲得に貢献するなど、同クラブでは公式戦通算178試合出場で32ゴール31アシストを記録して