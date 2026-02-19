自身のSNSで初の五輪を振り返った中尾春香(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪モーグル女子日本代表の中尾春香が、2月19日までに自身のインスタグラムを更新。自身初の夢舞台を振り返り、「応援ありがとうございました！温かい応援に支えられてここまで来ることができました」などと、つづった。【写真】まるでモデル？中尾春香のチャーミングなショットをチェック24歳の中尾はモーグルの予選で74.71点を記録して、7位通過