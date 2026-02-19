札幌・すすきののホテルで頭部のない男性の遺体が見つかった事件の母親の控訴審です。札幌高裁は一審判決を破棄し、減刑となる懲役６か月・執行猶予２年の有罪判決を言い渡しました。田村浩子被告は２０２３年、娘の瑠奈被告が男性の頭部を自宅に隠すことを容認したとして死体遺棄ほう助の罪と、頭部を損壊する様子のビデオ撮影を父親の修被告に依頼した死体損壊ほう助の罪に問われていました。一審の札幌地裁は、２つの罪が成立す