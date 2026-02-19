20日、薩摩地方と大隅地方は午前中を中心に雲が広がり弱い雨の可能性がありますが、午後は次第に晴れて過ごしやすい見込みです。種子島・屋久島地方も昼ごろまで雲が多くにわか雨の恐れがあり、折りたたみ傘があると安心です。午後は晴れて気温は平年並み。奄美地方は雲が多く時折にわか雨がありそうですが雨量は少なく、天気の変化に注意が必要です。19日は、二十四節気の雨水で、雨がぬるみ草木が芽吹き始めるなど春の気配が