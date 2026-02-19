WBCでの二刀流継続の道を模索していた大谷(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇に挑む日本代表。井端弘和監督が率いるチームにあって、小さくないトピックとなったのは、大谷翔平の起用法だ。【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック列島を熱狂させた2023年の前回大会では、投打二刀流によって異彩を放ったメガスターだが、今大会は保険審査の対象外となったために「投手