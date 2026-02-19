ユーザーファーストを追求し次の100年も「しるしの価値」を提供し続けるシヤチハタは、この度、タテヨコ自由自在に組み替えて連結できる「連結数字スタンプ」から、「月日」と「フレーム」の2タイプを3月9日から発売する。「連結数字スタンプ」は、本体の凹凸をはめ合わせて、タテヨコに連結することができる組み替え自由なスタンプ。2023年には、ノートや手帳への記録が便利にできる小さなサイズの数字「ナンバリング」と「万年カ