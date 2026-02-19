雑貨店「3COINS」は、JAL（日本航空）とコラボレーションした旅行アイテム全27商品を、3月2日より全国の3COINSならびにパル公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売する。【写真】“自分で押せる”KIDSキャリーケースや旅行で役立つグッズ今回のコラボレーションでは、JALスタッフのアイデアを活かした“あったら便利”な全27商品を展開。中身を分けられる2層式で、内側に保冷素材を使用した機内持ち込み用の「マザーズバッグ」