猛威を振るうインフルエンザ。厚労省によると、2月2日～8日の1医療機関あたりの感染者数は、約43.34人で、前の週から約1.5倍と5週連続で増加しています。 【写真を見る】｢40年の医師生活で初めて｣インフルA型収束後にB型が大流行… 検査しても“隠れ陽性”は20％以上 ことしは異常!?「A型の収束後にB型大流行」 愛知県のインフルエンザの発生状況をみてみます。2023/24シーズンでは、11月・12月にA型が流行し年末に