タレント梅宮アンナ（53）が19日、都内で、アデランスと共同開発したインナーブランド「Rafra Lunica（ラフラルニカ）」の乳がん患者向け（片胸用）新商品の発表会に参加した。24年11月、乳がんで右胸を全摘手術。乳房の再建手術はしていない。◇◇◇以下は主な一問一答−術後の体について痛みには手術で切った傷口と放射線の痛みがある。傷口は傷みがなくなるのに1年かかった。放射線は体の中を焼くので縮むのが痛い