仕事のデキる人はどこが違うのか。起業家の河村真木子さんは「『時間をお金で買う』という方法がある。私は外資系企業で働いていたとき、『専属ドライバー』を雇って時間に投資することで、数億円の年収を稼いだ」という――。※本稿は、河村真木子『外資系金融ママがわが子へ伝えたい 人生とお金の本質』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PeopleImages※写真はイメージです -