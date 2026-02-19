1月24日、中国軍の制服組トップだった張又侠の失脚が明らかになった。評論家の宮崎正弘さんは「この失脚によって軍の指揮系統が習近平に一本化されたが、軍権を掌握したとは言えない状況だ」という――。（第4回）※本稿は、宮崎正弘『地獄の中国』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。習近平中国共産党総書記（写真＝Simon Dawson / No 10 Downing Street／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■習近平は絶対の権力者ではな