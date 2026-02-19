【モデルプレス＝2026/02/19】King ＆ Princeの永瀬廉が2月18日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のライブに行った際に仲良くなった人気芸人との会話を振り返った。【写真】キンプリ永瀬、ミセスのライブ鑑賞で仲良くなった人気芸人◆永瀬廉、ダイアン津田篤宏についてしまった嘘を明かす昨年、Mrs. GREEN