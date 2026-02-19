Stray Kidsが再生回数3億回を突破したミュージックビデオを新たに追加した。Stray Kidsの『S-Class』ミュージックビデオが、YouTubeで再生回数3億回を突破した。【写真】I.Nが東京・恵比寿に出没「日本じゃん！」2023年6月2日にリリースされた3rdフルアルバム『★★★★★（5-STAR）』のタイトル曲『S-Class』のミュージックビデオは、2月19日午前、YouTubeで再生回数3億回を達成した。これによりStray Kidsは、『God's Menu』『Ba