ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」の三浦璃来選手（24）が2026年2月18日、自身のインスタグラムを更新。ペアを組む木原龍一選手（33）と金メダルを手にした2ショットを公開するとともに思いをつづった。「7年間の想いが詰まったオリンピック」三浦選手は「オリンピック団体戦、個人戦での沢山の応援、本当にありがとうございました」と感謝の言葉をつづった。つづけて、「7年間の想