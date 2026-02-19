ヤクルトの池山隆寛監督が１９日の練習前、グラウンドに清めの塩をまいた。知人から贈られたという塩をトレーニングを行う三塁ベンチ前にまくと、さらに三塁、遊撃、二塁、一塁の定位置へ歩いて塩をまいていった。山田が左内腹斜筋肉離れ、ドラフト１位の松下が左太もも裏の筋損傷で１軍の浦添キャンプを離脱するなど故障者が続出。「これ以上、ケガ人がでないことを祈りながらやりました」と神妙な表情で語っていた。