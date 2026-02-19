人気メンバーの脱退という、ファンにとってはつらい出来事を乗り越えてきた「timelesz」（旧「Sexy Zone」）と「King ＆ Prince」（通称キンプリ）。5人組だったSexy Zoneは、2022年12月にマリウス葉さんが脱退、2024年3月に中島健人さんが脱退し、timeleszに改名。オリジナルメンバーである佐藤勝利さん、菊池風磨さん、松島聡さんの3名に加え、昨年2月に新メンバーを5名追加。8人体制でリブートしました。6人組だったキン