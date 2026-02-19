3月初めにかけて、気温は平年を上回る日が多く、花粉や融雪災害に注意が必要です。この先は雨の降る日が増えるものの、記録的な少雨を解消するまでには至らない見通しです。乾燥した日が続くため、火の取り扱いにご注意ください。数値予報モデルによる予測結果気象庁は今日19日(木)、この先の1か月予報を発表しました。1か月平均の海面気圧(左図)は、日本付近で等圧線の間隔が広く、高気圧と低気圧が交互に通過する見通しです。春