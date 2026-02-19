【HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン】 2月21日～27日 大阪SR先行抽選申込受付予定 2月28日～3月8日 その他店舗第1期抽選申込受付予定 ボークスは2月21日から3月8日にボークス大阪SR6階で実施する「ボークスF.S.S.シリーズ展 in 大阪SR 2026冬」にて、「HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」の先行抽選申込受付を実施する。