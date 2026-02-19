昨年はライバル球団・阪神の独走Vを許した巨人。2月10日からの春季キャンプ第3クールでは、OBの松井秀喜氏が臨時コーチを務めた。2年ぶり5度目のことで、ニューヨークの自宅から羽田経由での宮崎入りだった。【写真】2024年、「KOBE CHIBEN」に参加しスリーランホームランを打ったときの松井秀喜氏ジャイアンツのスタッフジャンバーを着て、グラウンドに登場。野手陣を前に「少しでも力になれたら。こういうことを聞いてみたい