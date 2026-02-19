インフルエンザの流行が続いています。福岡県では13週連続でインフルエンザ警報が出されています。福岡県によりますと、15日までの1週間に県内の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり49.52人でした。前の週の1.06倍とほぼ横ばいで、福岡県は13週連続でインフルエンザ警報を発表しています。感染者数が前の週を上回るのは5週連続です。地区別では、福岡が55.62人、北九州が57.81人、筑豊が17.89人、