ヤクルト・池山隆寛監督が１９日の練習中、長岡秀樹内野手の特打で打撃投手を務めた。今キャンプ２度目の“登板”に「きょうは７０点くらい。志願はしていたけど投げる人がいっぱいと言われたから球拾いでもと思ったら、（順番が）今、空きましたよと言うので」と真っ赤なグラブを手にマウンドへ。長岡に対しきれいな球筋のボールを約１０分間にわたって投げ込むと、長岡も気持ちよさそうなスイングでサク越えを連発した。「（