第2次高市内閣の発足から一夜明け、政府は副大臣・政務官を全員再任することを決定しました。また、自民党の選挙対策委員長に西村・元経済産業大臣を起用することも決まりました。政府はけさ開いた臨時閣議で、閣僚に続き、第1次高市内閣の副大臣・政務官を全員再任することを決めました。また、自民党はきょう午前、臨時の総務会を開催し、党四役ポストの一つ、選対委員長に西村・元経産大臣を起用することを決定しました。西村氏