グーグルはきょうから日本国内の動画プラットフォーム「YouTube」上で、ショッピング・アフィリエイトのサービスを開始すると発表しました。グーグルが発表した「YouTubeショッピング アフィリエイトプログラム」は、投稿された動画に関連する商品を利用者が「YouTube」上のリンクから直接ショッピングサイトで購入できる一方、動画の投稿者はそこから利益を得られる仕組みです。このプログラムはアメリカや韓国ではすでに展