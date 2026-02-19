山田孝之（42）が19日、都内で行われた、ドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」コンテンツ発表会2026に登壇。2日に発表した、自ら企画・プロデュース、メインパートナーとして参加し、オリジナル映画の主要キャストを募集するオーディション「THEOPENCALL」と、独占配信する番組「−MAINPARTNER山田孝之−」の進捗（しんちょく）を語った。山田は「たくさんの方に応募いただいて、ビデオを見ていて…面白くなりそう